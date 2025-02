Coraz więcej mówi się o rosnących cenach produkcji gier, a co za tym idzie kwotach, jakie gracze powinni płacić za współczesne pozycje. Czy jesteśmy już na takim etapie, że za nowy tytuł powinniśmy płacić znacznie więcej? Zdaniem niektórych to niedorzeczne. Aktor z serii Assassin’s Creed uznał, że płacenie 100$ to oderwanie od rzeczywistości.

Aktor z serii Assassin’s Creed przeciwko drogim grom wideo

Abubakar Salim to aktor, miłosnik gier wideo i człowiek związany z branżą, który brał udział przy produkcji m.in. Assassin’s Creed Origins. Jak sam przyznał, rola w tej produkcji dała mu sporo wiedzy na temat branży gier, co teraz wykorzystuje w praktyce przy tworzeniu własnych produkcji. Ostatnio przy pomocy mediów społecznościowych wypowiedział się na temat sugestii, jakoby gry miały być droższe. Te głosy pojawiły się m.in. w wyniku nadchodzącego GTA VI, które zdaniem niektórych ma kosztować 80, lub nawet 100 dolarów.

Dla Salima to kompletne oderwanie od rzeczywistości, a także przejaw elitystycznego podejścia do świata. Aktor zupełnie nie zgadza się z pomysłem, jakoby produkcje miały drożeć i to aż tak bardzo. Dla niego 100 dolarów to kompletna pomyłka i nigdy nie powinno się to wydarzyć. Trzeba przyznać, że z takimi słowami zgodzi się naprawdę duża część naszej społeczności.

To ciekawy i ważny głos w dyskusji. Z jednej strony tworzenie gier faktycznie stało się drogie, ale czy cena 100 dolarów jest uzasadniona? Na rynku jest wiele przykładów o wiele tańszych, a nadal świetnych gier budzących zainteresowanie. Weźmy choćby Space Marine 2 jako przykład. Tytuł kosztował może jedną czwartą tego, co typowe produkcje AAA. Został wyceniony dość korzystnie i sprzedał się w nakładzie kilku milionów egzemplarzy. To wystarczyło, aby zadowoleni byli twórcy, wydawca i gracze. Może właśnie tędy droga?

