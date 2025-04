Against the Storm. Polska strategia trafi na PS5, Xbox i Game Pass

Przedstawiciele polskiego studia Eremite Games ujawnili dokładną datę premiery docenionej strategii Against the Storm na konsolach.

Polska gra strategiczna Against the Storm pierwotnie zadebiutowała na komputerach osobistych na początku grudnia 2023 roku. Od tamtego czasu tytuł zdążył zebrać prawie 30 tysięcy recenzji na platformie Steam. Aktualnie znajdują się one w najlepszej możliwej kategorii, co oznacza, że zostały sklasyfikowane jako przytłaczająco pozytywne. Nic więc dziwnego, że studio Eremite Games postanowiło udostępnić swoje dzieło kolejnym graczom. Mowa tutaj oczywiście o posiadaczach konsol.

Against the Storm z datą premiery na konsolach

Tym sposobem dowiedzieliśmy się, że produkcja zadebiutuje już niedługo, dokładnie 26 czerwca 2025 roku, na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, a także na Nintendo Switch. Równie ważną wiadomością jest jednak fakt, iż w dniu premiery twórcy udostępnią grę w ofercie usługi abonamentowej Xbox Game Pass, dzięki czemu sprawdzi ją zapewne spora liczba osób.

Jeżeli nie mieliście jeszcze przyjemności zapoznać się z tym tytułem, warto pokrótce powiedzieć, czym właściwie jest. To strategia typu city builder. W praktyce oznacza to budowanie nowych osad i zarządzanie nimi, zdobywanie surowców, jak również tworzenie bardziej skomplikowanych łańcuchów produkcyjnych. Nie możemy jednak przy tym wszystkim zapominać o swoich poddanych. Kluczem do sukcesu jest balans między zaspokajaniem potrzeb mieszkańców a rozwijaniem swojego dobytku.

Źródło: Gematsu