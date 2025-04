Prawdziwa uczta dla fanów strategii. Tanie gry w wersji na Steam do 15 zł

Na sam koniec miesiąca przygotowaliśmy coś, co powinno szczególnie spodobać się miłośnikom gier strategicznych. Zebraliśmy dla Was bowiem aż trzydzieści różnych okazji na strategie w wersji na Steam, których ceny nie przekraczają 15 złotych. Zapraszamy do lektury!

Jeżeli macie zaległości do nadrobienia, czy też chcielibyście po prostu znaleźć coś nowego do ogrania, to trafiliście idealnie. A jeżeli do tego jesteście w jakimkolwiek stopniu fanami gier strategicznych, to jeszcze lepiej. Dziś przychodzimy do Was z zestawieniem, w którym znajdziecie aż 30 różnych tytułów w wersji na Steam, które są dostępne do kupienia w cenie 15 złotych. Nie więcej. Choćby o grosz. (Nawet złamany!)

Życzymy Wam miłej lektury oraz zakupów!

Tanie strategie do 15 zł. Promocja na klucze Steam (część 1)

Ancestors Legacy

Ancestors Legacy to strategia czasu rzeczywistego osadzona w średniowiecznej Europie, w której dowodzimy jedną z czterech frakcji: Wikingami, Anglosasami, Germanami lub Słowianami. Naszym zadaniem jest jednak nie tylko zdobywanie terytoriów i organizowanie najazdów, ale również umiejętne zarządzanie zasobami, bazami, czy także wojskami. Warto tutaj dodać, że kampania przeznaczona dla jednego gracza inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami historycznymi. Jak nietrudno się domyślić, Ancestors Legacy stawia równocześnie na taktyczne podejście do walki – kluczowe jest tutaj przede wszystkim wykorzystanie terenu, a także obserwacja panujących wśród żołnierzy nastrojów.

Diplomacy is Not an Option

Diplomacy is Not an Option to nietypowa strategia czasu rzeczywistego z elementami budowania, survivalu, jak również magii, osadzona w średniowiecznym świecie fantasy. Do naszych zadań należą tutaj budowa wszelkiego rodzaju fortyfikacji, rozwój armii (łucznicy, rycerze, machiny oblężnicze), a także zarządzanie zasobami (żywność, drewno, złoto), aby przetrwać fale rebeliantów, bandytów lub nieumarłych. Warto zaznaczyć, że w grze obecny jest unikalny system aktywnej pauzy. Ten pozwala planować ruchy w zwolnionym tempie, a fizyka pocisków dodaje nieco realizmu. Gra oferuje kampanię z wyborami moralnymi, tryb sandboksowy, tryb endless (gra bez końca), czy też generowane proceduralnie mapy.

