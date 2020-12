Activision pozywa Netflix. Gigant streamingu gra nieuczciwie?

Activision pozwało Netflix w związku z zatrudnieniem byłego pracownika firmy. Gigant streamingu otrzymał bardzo poważne oskarżenia.

Nieuczciwa konkurencja to dość powszechny temat w gamingu. Jakiś czas temu podzieliliśmy się z wami opisem konfliktu Bethesdy i Ragnarok Games. Twórcy The Elder Scrolls mieli sabotować powstanie Rune II.

Teraz Internet obiegła wieść o sporze między Netflixem a Activision. Firma stojąca za słynnym serwisem streamingowym miała nieuczciwie zatrudnić byłego dyrektora finansowego Activision – Spencera Neumanna. Neumann został zwolniony z Activision w 2019 roku i dosłownie chwilę później objął stanowisko CFO w Netflixie.

W momencie odejścia Neumanna, ani on, ani Activision nie pokusili się o skomentowanie sprawy. Wydawca Call of Duty twierdzi, że Neumann został zachęcony przez zarząd Netflixa do zerwania kontraktu z dotychczasowym pracodawcą.

Sprawa jest o tyle poważna, że znajdzie swoje rozwiązanie w sądzie. W sieci pojawiła się transkrypcja pozwu, a jej fragmenty znajdziecie poniżej.

Activision zatrudniło Spencera Neumanna jako dyrektora finansowego (CFO) – czyli na jedno z najwyższych i najbardziej wrażliwych stanowisk w spółce publicznej, które wymaga wyjątkowo wysokiego poziomu zaufania, uczciwości, wrażliwości i zaangażowania (…). Mimo to, Netflix świadomie skłonił Neumanna do zerwania umowy o pracę z Activision. Bezprawne zachowania Netflixa w odniesieniu do Neumanna nie jest anomalią. Wręcz przeciwnie, firma ta ma zademonstrowany wzorzec dbania tylko o przyciąganie i zatrudnianie kogokolwiek chce, niezależnie od tego, czy narusza w ten sposób prawo.

Dodatkowo dokument wspomina, że Netflix zaproponował Neumannowi opłacenie kosztów rozprawy, w razie gdyby został pozwany przez swojego byłego pracodawcę. Faktycznie, odejście Neumanna budzi ogromne wątpliwości i nic dziwnego, że Activision postanowiło zareagować. Firma domaga się odszkodowania za poniesione straty i zobaczymy, czy sąd rozstrzygnie sprawę pomyślnie dla Activision.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.