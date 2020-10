Bethesda została oskarżona o współpracę przy sabotowaniu gry Rune II. Sprawa znajdzie swoje ostateczne rozwiązanie na drodze sądowej.

Rune II to jeden z największych niewypałów ostatnich lat. Oczekiwana przez wielu gra okazała się być bardzo przeciętna, a twórcy zakończyli jej wsparcie od razu po premierze. Okazuje się, że awantura wokół gry jest bardzo skomplikowana.

Studio Human Head, które stworzyło Rune II, zostało wcześniej pozwane za intencjonalne zepsucie projektu poprzez odpuszczenie dalszego rozwoju i odmowę wydania kodu gry wydawcy. Co ciekawe, pozew doczekał się aktualizacji.

Kolejnym oskarżonymi zostali Bethesda i Zenimax, którzy zatrudnili Human Head w dniu, kiedy ci odpuścili sobie dalszą produkcję gry. Dziwaczny zbieg okoliczności, nieprawdaż?

Według wydawcy Rune II – Ragnarok Games – Bethesda wzięła czynny udział w sabotowaniu projektu i nakłoniła Human Head do szkodliwych decyzji. Dodatkowo twórcy The Elder Scrolls mieli na celu ochronić swoją markę przed ciosem, jakim byłby sukces Rune II. Ragnarok Games żąda 100 milionów dolarów odszkodowania i dodatkowych rekompensat.

Choć wygląda to jak kiepska próba obrony wobec słabej jakości drugiego Rune, to sprawa jest jeszcze ciekawsza. Dwa tygodnie przed wydaniem gry, ZeniMax uformowało Roundhouse Studios, którego członkami stali się dawni pracownicy Human Head. Jeśli zarzuty okażą się prawdziwe, to czeka nas gigantyczny branżowy skandal.

Takie zagrywki to prawdziwy popis tego, jak chciwość producentów potrafi zniszczyć najbardziej obiecujące projekty. Choć Rune II daleko było do dobrej produkcji, to regularne aktualizacje byłyby w stanie ją naprawić.

Pieczę nad grą przejęło Studio 369, które wyda zaktualizowany produkt pod nazwą Rune II: Decapitation Edition. Tytuł zadebiutuje na Steam już 13 listopada.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.