Activision w przyszłym roku wyda Crasha i Diablo na komórki. To dopiero początek

Activision dostrzega potencjał tkwiący w rynku telefonów komórkowych. Niebawem na smartfonie uruchomimy Crasha i Diablo, a także sporo innych gier.

Prezes Activision Blizzard poinformował, że firma ma w planach wypuszczenie jak największej ilości franczyz na rynek gier mobilnych. Cel stanowi bowiem dotarcie do jak największej ilości użytkowników. Przedstawiciele firmy nie chcą przegapić możliwości związanych z rozpropagowaniem ich IP, wśród szerszego grona odbiorców. Zadanie jest więc traktowane priorytetowo.

To co usłyszeliśmy od Daniela Alegre jest spójne z dotychczasowymi działaniami podejmowanymi przez firmę. Wiosną ma ukazać się bowiem Crash Bandicoot: On the Run!, grę f2p możemy zaliczyć do gatunku runner. Tytuł powinien wystarczyć na około 100 godzin, pozwalając nam skonfrontować się z około 50 bossami.

Diablo Immortal to zaś mobilna odsłona kultowego hack’n’slasha. Pierwszy testy wskazują, że gra zapowiada się znakomicie. Produkcja zostanie udostępniona już na początku 2021 roku, zarówno na urządzeniach z systemami Android oraz iOS.



Zapoznawszy się ze strategią wydawniczą studia, pozostaje tylko czekać na kolejne gorące zapowiedzi tytułów, które trafią na nasze komórki.

