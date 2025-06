W tej grze każde podejście jest inne. Mroczny roguelite całkowicie za darmo na Steam

Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam pojawiło się coś, co powinno w szczególności spodobać się miłośnikom klimatycznych gier z gatunku roguelite lub tytułów podobnych do gatunku dungeon crawler. Mowa tutaj o grze pod tytułem Abyssborne, nowej produkcji roguelite w klimatach dark fantasy.

Nowa gra za darmo na Steam. Sprawdź roguelite Abyssborne

Abyssborne przenosi graczy do wiecznie zmieniającego się lochu, w dodatku pełnego niebezpiecznych przeciwników i ukrytych sekretów. Każde przejście może więc być zupełnie inne od poprzedniego. Gra oferuje dynamiczny system walki. Podczas pojedynków musimy przede wszystkim szybko reagować, ale jednocześnie podchodzić do starć przynajmniej po części taktycznie. Deweloper postawił na zręcznościowy i zarazem płynny combat. Wymaga on od nas precyzji, a także, w wielu przypadkach, zaznajomienia się z mechanikami wrogów.

Do tego wszystkiego dochodzą oczywiście możliwości w zakresie rozwoju naszego głównego bohatera. Z oficjalnego opisu gry wynika, że czekają na nas specjalne zdolności do odblokowania. Dzięki temu nasz styl walki może przejść ewolucję, a my będziemy krok bliżej do opanowania ciemności. Abyssborne to ukłon w stronę fanów takich gier jak Hades czy Darkest Dungeon, które lubią łączyć wyzwanie oraz progresję postaci z tajemnicami oraz wymagającą rozgrywką. Jednak nie to jest w tym wszystkim najlepsze.

Najlepszy jest bowiem fakt, że Abyssborne jest dostępne na platformie Steam całkowicie za darmo. Możecie po prostu dodać grę do swojej biblioteki i ją sprawdzić. Jeśli z jakiegoś powodu nie przypadnie Wam do gustu, wystarczy ją odinstalować. Nie ma więc tutaj absolutnie żadnych zobowiązań.

Źródło: Steam