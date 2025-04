Z drona nagrali nową Supergirl. Tak wygląda na planie zdjęciowym

Fani DC Comics mają powody do ekscytacji — w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu filmu “Supergirl: Woman of Tomorrow”, na których widzimy Milly Alcock w roli Kara Zor-El. To pierwszy solowy film o Supergirl od 1984 roku, a jego premiera zaplanowana jest na 26 czerwca 2026 roku.