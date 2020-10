Phil Spencer zdradził, że Microsoft powoli szykuje nowe wersje Xbox Series. Firma zamierza kontynuować taktykę z poprzedniej generacji konsol.

Nowe Xboxy budzą wiele kontrowersji. Jedną z nich jest chociażby moc XSS, której bronił Phil Spencer w wywiadzie dla Kotaku. Ten sam wywiad opiewał jednak w jeszcze jedną, istotną informację.

Szef Xbox wypowiedział się na temat nowych wersji Xbox Series, które mogą trafić na rynek w przyszłości.

Myślę, że tak jak zauważyliście w poprzednich generacjach, wypuścimy nowe wersje sprzętu. Już zaczęliśmy je tworzyć, jasne? (…). Niektóre z nich są kosztowne. (…). Jak obniżyć koszt konsoli w kwestii części, które już się w niej znajdują, ale także patrząc pod kątem kolejnych jej wersji, które możesz wypuścić? ~Phil Spencer

Oznacza to, że Microsoft już pracuje nad kolejnymi członkami rodziny Series. Nie wiadomo, czy będą one mocniejsze, czy po prostu smuklejsze, ale z pewnością się pojawią. Dla przypomnienia dodam, że Xbox One S pojawił się na rynku trzy lata po premierze oryginału. W tym przypadku sprawa może być bardziej skomplikowana.

Stale przyspieszający rozwój sprzętu może wymusić skrócenie życia dziewiątej generacji lub przyspieszyć wypuszczenie wersji „Pro” nowych konsol.

Szybsza dywersyfikacja rynku może utrudnić życie graczom, którzy chcą po prostu cieszyć się rozgrywką w dobrej jakości bez zamartwiania się o to, czy ich konsola podoła nowym grom w zadowalającej rozdzielczości. Zalążki tego widać już teraz w przypadku Series S.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.