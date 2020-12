Xbox Game Pass – zapowiedź nowych gier zmierzających do usługi

Xbox Game Pass otrzyma zastrzyk naprawdę dobrych, świeżych produkcji. Wśród nich pojawi się jedna z najpopularniejszych gier ostatniego roku.

Game Pass nie zwalnia tempa. Microsoft wciąż inwestuje w prawa do umieszczania w usłudze kolejnych produkcji, a baza użytkowników stale rośnie. Niedawno poznaliśmy listę hitów, które pojawią się w XGP w przyszłym roku, a już musimy podzielić się kolejną, istotną zapowiedzią.

Na Facebooku marki Xbox pojawił się zwiastun ogłaszający kolejne produkcje, które trafią do XGP w niedalekiej przyszłości.

Oto lista gier, które już niedługo pojawią się w bibliotece Xbox Game Pass:

Among Us – PC – dostępne już wkrótce

Cyber Shadow – konsole i PC – dostępne już wkrótce

Killer Queen Black – konsole i PC – dostępne już wkrótce

Neoverse – konsole i PC – dostępne już wkrótce

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – konsole i Android – 15 grudnia

The Medium – konsole i PC – 28 stycznia

Yakuza 3 Remastered – konsole i PC – dostępne już wkrótce

Yakuza 4 Remastered – konsole i PC – dostępne już wkrótce

Yakuza 5 Remastered – konsole i PC – dostępne już wkrótce

Yakuza 6 – konsole i PC – dostępne już wkrótce

Warto zwrócić uwagę na serię Yakuza, która w końcu trafiła praktycznie w komplecie na komputery osobiste. Warte uwagi jest też polskie The Medium, które już w dniu premiery trafi do Game Passa. Dodatkowo jeśli ktoś chciałby przekonać się na własnej skórze czym jest słynne Among Us, to również będzie miał ku temu doskonałą okazję.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.