Mamy maj, a więc nie minęła nawet połowa roku, a ten i tak należeć będzie do abonamentu Xbox Game Pass. Czy to kontrowersyjna teza? Cóż, wydaje mi się, że zupełnie nie. Wystarczy rzucić okiem na wszystkie zapowiedziane do tej pory gry, które pojawią się w usłudze. Sprawdźmy, jakie tytuły będą dostępne w abonamencie Microsoftu w tym roku. Jest grubo!

Świetna passa abonamentu Xbox Game Pass

Ostatnie tygodnie, nawet miesiące, to świetny czas dla Microsoftu. Ale przede wszystkim dla nas, graczy. Bo to właśnie my możemy korzystać z dobrodziejstw usługi amerykańskiego giganta, która dostępna jest na pecetach i konsolach Xbox. Przyznam szczerze — nikt nie musi płacić mi za to, abym chwalił abonament. Po pierwsze, sam go uwielbiam i korzystam na dwóch platformach. Po drugie, słowa pochwał potwierdzają liczby. Miliony graczy korzystają z bogatej biblioteki, ogrywają gry w chmurze i zapoznają się z nowymi hitami, które dopiero co trafiają na rynek. I niesamowicie cieszę się, że na mojej półce obok PS5 stoi Xbox. Przynajmniej ograłem sobie Obliviona bez potrzeby kupowania samej gry…

Dzisiaj jednak nie będziemy rozmawiać o przeszłości ani o tym, co się już zdarzyło. Zamiast tego skoncentrujemy się na tym, co dopiero nadchodzi, a to zapowiada się naprawdę wspaniale. Wielu graczy z niecierpliwością oczekuje na nowe tytuły, które zasilą bibliotekę Xbox Game Pass w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Lista gier, które mają zadebiutować w tym popularnym subskrypcyjnym serwisie, jest niezwykle obiecująca i pełna różnorodnych gatunków, co z pewnością zadowoli szerokie grono miłośników gier. Od dynamicznych akcji, przez angażujące RPG, po intrygujące gry przygodowe – każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdźmy, co szykuje się w nadchodzących miesiącach.

Wszystkie gry w Xbox Game Pass na 2025 rok – lista

Poniżej pełna lista gier, które pojawią się w abonamencie Microsoftu w tym roku i nie tylko. W niektórych przypadkach znamy już konkretne daty – mowa tu głównie o produkcjach na maj i jednej perełce na czerwiec. W przypadku reszty gier musimy poczekać na konkretne zapowiedzi i ogłoszenia. Już teraz widać jednak, że posiadanie subskrypcji bardzo się graczom opłaci. W samym tylko maju pojawi się m.in. wyczekiwana nowa odsłona DOOM: The Dark Ages, czy dostępny już Dredge.

Maj 2025

Anno 1800 – 1 maja 2025

– 1 maja 2025 Call of Duty: Modern Warfare II – 1 maja 2025

– 1 maja 2025 Dredge – 6 maja 2025

– 6 maja 2025 Revenge of the Savage Planet – 8 maja 2025

– 8 maja 2025 Doom: The Dark Ages – 15 maja 2025

– 15 maja 2025 TO A T – 28 maja 2025

– 28 maja 2025 Spray Paint Simulator – maj 2025 (dokładna data nieznana)

Lipiec 2025

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – 11 lipca 2025

2025 (konkretna data debiutu w usłudze nieznana)

Winter Burrow – początek 2025

– początek 2025 Dead Static Drive – Q1 2025

– Q1 2025 Abiotic Factor – lato 2025

– lato 2025 Wheel World – lato 2025

– lato 2025 Ninja Gaiden 4 – jesień 2025

– jesień 2025 Lost in Random: The Eternal Die

FBC: Firebreak

The Outer Worlds 2

Kulebra and the Souls of Limbo

Little Rocket Lab

Subnautica 2 (Game Preview)

(Game Preview) The Alters – końcówka 2025

– końcówka 2025 Sleight of Hand

Wuchang: Fallen Feathers

Moonlighter 2: The Endless Vault

Tanuki: Pon’s Summer

Buckshot Roulette

Mixtape

Bounty Star: The Morose Tale of Graveyard Clem

Witchbrook – zima 2025

– zima 2025 Hollow Knight: Silksong

Nieco później – gry na 2026 rok

Replaced

Fable

Niepotwierdzona data premiery

State of Decay 3

Sopa

Pigeon Simulator

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2

Ark II

Nirvana Noir

Volcano Princess

Echo Weaver

Vapor World

Voidtrain

Way to the Woods

Descenders Next

Clockwork Revolution

Contraband

Gears of War: E-Day

Harmonium: The Musical

Everwild

Bushiden

Marauders

Routine

W co warto zagrać? To polecam szczególnie

Mam swoje typy co do gier, w które warto zagrać. Przykład? Nadchodzący DOOM, bez dwóch zdań. To będzie istny hit w Xbox Game Pass. DOOM: The Dark Ages to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier 2025 roku. Premiera zaplanowana jest na 15 maja, a gra trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Już w dniu debiutu będzie też dostępna w Xbox Game Pass, co tylko zwiększa jej dostępność. Tym razem trafiamy do mrocznego, średniowiecznego świata — to prequel DOOM (2016) oraz DOOM Eternal. Choć klimat znacznie odbiega od futurystycznych lokacji poprzednich części, nie brakuje tu brutalności, szaleńczego tempa i widowiskowej akcji, z których słynie ta seria. Główny bohater, DOOM Slayer, to teraz bardziej niepowstrzymana maszyna zagłady niż zwinny zabójca. Każdy jego ruch i cios mają potężną siłę rażenia, a styl walki został dostosowany do nowego, surowego klimatu.

Rewolucją w rozgrywce są nowe bronie i mechaniki. Piłotarcz, czyli krzyżówka piły tarczowej i tarczy bojowej, pozwala na efektowne parowanie, blokowanie, odbijanie ataków i nawet eliminację wrogów z dystansu. Obok niej pojawiają się średniowieczne modyfikacje klasycznych broni — jak potężny kiścień czy elektryczna rękawica, która miażdży przeciwników z brutalną precyzją. Twórcy uprościli niektóre elementy sterowania, co sprawia, że gra jest bardziej intuicyjna, ale absolutnie nie traci na dynamice czy poziomie trudności. Glory Kills, czyli brutalne wykończenia, można teraz wykonywać płynnie z każdej strony, bez przerywania rytmu walki. Gracze zyskają też opcje personalizacji tempa gry, np. szybkości pocisków czy okna czasowego na parowanie — dzięki temu każdy dostosuje rozgrywkę do własnych preferencji.

