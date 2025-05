Ciekawa przygodówka trafiła dziś do Xbox Game Pass Ultimate

Od dziś subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate mogą zagrać w Kulebra and the Souls of Limbo, nową przygodową grę indie.

Od dziś – 16 maja 2025 roku – posiadacze subskrypcji Xbox Game Pass w edycji Ultimate mogą grać w grę Kulebra and the Souls of Limbo. Jest to nowa produkcja niezależna od amerykańskiego studia Galla. Trafiła ona jednocześnie na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S i jest także trzecim dodatkiem typu Day One (gra premierowa) w usłudze subskrypcyjnej Microsoftu w bieżącym miesiącu. Co ciekawe, to już 54 dodana gra do usługi w tym roku. Poniżej możecie znaleźć więcej szczegółów na temat samej produkcji!

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Nowa gra już dostępna w Xbox Game Pass Ultimate

Kulebra and the Souls of Limbo to przygodówka z elementami eksploracji, a także z rozwiązywaniem zagadek. Wcielamy się w tytułową Kulebrę, ducha pewnego dobrodusznego węża. Nagle budzi się on w zaświatach i nie pamięta absolutnie niczego ze swojego poprzedniego życia. Uzyskawszy od pewnej tajemniczej staruszki wskazówki, udajemy się w podróż w poszukiwaniu celu swojego życia.

Oprawa graficzna przypomina papierową makietę. Rozgrywka opiera się na rozmowach z unikalnymi postaciami, uważnej obserwacji otoczenia, jak również rozwiązywaniu wspomnianych zagadek. Poprzez pomaganie innym duchom Kulebra będzie krok po kroku zbliżać się do zrozumienia sensu swojego istnienia.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Kulebra and the Souls of Limbo pojawi się w podstawowej wersji abonamentu. Gdy przeanalizujemy poprzednie przypadki tego typu, można spodziewać się tego między listopadem bieżącego roku a majem przyszłego roku.

