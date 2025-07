Xbox Game Pass Ultimate na miesiąc taniej niż pizza. Nie przegapcie takiej okazji

Przychodzimy do Was z ofertą, jakich mało. W serwisie internetowym Allegro można obecnie zakupić miesięczny kod na abonament Xbox Game Pass w wersji Ultimate w znakomitej cenie. Regularna cena subskrypcji wynosi 73,99 zł miesięcznie, a w tym przypadku? Mniej niż cztery dyszki!

Xbox Game Pass Ultimate na miesiąc za mniej niż 40 zł

Kod działa na konsolach Xbox One, Xbox Series X/S oraz na komputerach osobistych – z racji tego, iż mamy do czynienia z najdroższą wersją usługi, która zapewnia wieloplatformowość. Aktywacja wymaga użycia VPN (sprzedawca zapewnia instrukcję, a w recenzjach jest bardzo chwalony za szybkie reakcje i świetną pomoc), a do ukończenia procesu potrzebna jest tymczasowa aktywacja metody płatności – karta lub numer telefonu.

Kod można wykorzystać na koncie bez aktywnej subskrypcji Game Pass lub Live Gold. Ba, do tego wszystkiego w żadnym wypadku nie chodzi tutaj o konto współdzielone, na co niektórzy czasem niestety mogą trafić bezwiednie.

Pakiet Game Pass Ultimate zawiera wszystkie korzyści abonamentów Game Pass i Live Gold, a także bibliotekę EA Play. Do tego mamy możliwość grania w chmurze (Cloud Gaming). Użytkownicy otrzymują tym samym dostęp do ponad 100 gier, w tym zarówno wysokobudżetowych tytułów, jak i mniejszych produkcji niezależnych. Nieustannie pojawiają się tam również nowe tytuły – zainteresowanych zapraszamy serdecznie do naszej osobnej sekcji w całości poświęconej usłudze Microsoftu.