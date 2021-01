Xbox Game Pass – pierwsza aktualizacja oferty w 2021 roku. Co nowego?

Microsoft ogłosił kolejną aktualizację oferty abonamentu Xbox Game Pass. Nowy rok zaczynamy naprawdę nieźle i będzie bardzo różnorodnie.

Abonamenty gamingowe mogą pełnić ważną rolę w tym roku. Microsoft niedawno oznajmił, że możemy szykować się na kilka niespodzianek i jedną z nich może być coś związanego z Xbox Game Pass.

Gigant z Redmond opublikował zestawienie tytułów, które otworzą cykliczne aktualizacje oferty XGP w 2021 roku.

Produkcje zmierzające do Game Passa w nadchodzących dniach:

Pro Evolution Soccer 2021 Season Update – Android i konsole – 7 stycznia

Torchlight III – Android i Xbox – 14 stycznia

Injustice 2 – PC, Android i konsole – 7 stycznia

The Little Acre – Android i konsole – 7 stycznie

Neoverse – PC – 14 stycznia

What Remains of Edith Finch – PC – 14 stycznia

YIIK – PC – 14 stycznia

Dodatkowo 15 stycznia z usługi zostaną usunięte następujące gry:

Tekken 7

My Friend Pedro

FTL: Faster Than Light

Sword Art Online: Fatal Bullet

Będzie więc naprawdę ciekawie i różnorodnie. Fanom piłki nożnej zdecydowanie spodoba się PES 2021, miłośnicy gier hack and slash mogą zacierać ręce w oczekiwaniu na Torchlight III, a osoby lubujące się w dobrych historiach powinny sięgnąć po What Remains of Edith Finch.

Ciekawe co jeszcze przygotowuje dla nas Microsoft. Wkrótce zostanie sfinalizowana umowa zakupu Bethesdy, co może oznaczać wrzucenie do Game Passa masy produkcji rzeczonego wydawcy.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.