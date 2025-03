Uwielbiana gra powróciła do Xbox Game Pass. Znów możecie eksplorować lochy

Dzika walka, nieustanna akcja i przemierzanie niemalże bezkresnych lochów – tym właśnie jest Enter the Gungeon. Uwielbiana gra powróciła do Xbox Game Pass.

Z Xbox Game Pass na przestrzeni lat wyleciało mnóstwo świetnych tytułów. Jednym, którego żałować powinniśmy najbardziej, jest Enter the Gungeon. Mam dobrą wiadomość! Uwielbiana przez krytyków i graczy pozycja wróciła do obszernej biblioteki abonamentu! Aby w nią zagrać… no cóż, trzeba wykupić XGP! Można zrobić to taniej dzięki kartom z Instant-Gaming.

Niezależny hicior wrócił do Xbox Game Pass!

Najnowszym nabytkiem usługi jest więc powracająca gra Enter the Gungeon. Pod tym może i nieco dziwacznym tytułem kryje się połączenie dynamicznej strzelanki typu bullet hell z dungeon crawlerem. Czy tak się da? Studio Dodge Roll pokazało, że jak najbardziej! Może i dość nieoczywisty miks gatunków spotkał się z absolutnie pozytywnym odbiorem!

To jest, rzecz jasna, dobra wiadomość. Skoro tytuł zebrał bardzo pozytywne opinie, a do tego i gracze go pokochali („przytłaczająco pozytywne” opinie na Steam), zdecydowanie warto go ograć. Szczególnie że w segmencie indie cenionych pozycji nie brakuje, a to jedna z tych wręcz jeszcze lepiej przyjętych.

Na tym niestety dobre wieści się kończą. Musimy przypomnieć, że już za 4 dni usługę opuści kilka ciekawych gier. Wśród nich trzeba wymienić polskie Evil West, bardzo udaną, nieco staroszkolną grę akcji z wampirami na Dzikim Zachodzie. Są też dwie odsłony serii Yakuza czy SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. Ej, to naprawdę niezła pozycja!

Evil West

Yakuza 5 Remastered

Yakuza 6: The Song of Life

Lies of P

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

No More Heroes 3

Solar Ash

Wszystkie powyższe gry opuszczają Xbox Game Pass z dniem 15 marca 2025 roku.

Źródło: Xbox Game Pass