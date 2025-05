Dziwaczna premiera w Xbox Game Pass. Gra już dostępna

Microsoft znów zaskakuje doborem gier do Xbox Game Pass. Tym razem do usługi trafia produkcja zdecydowanie z kategorii „co ja właśnie zobaczyłem?”. To a T debiutuje dziś nie tylko na Xbox Series X/S i PC, ale też od razu w abonamencie – w wersji na konsole, komputery i chmurę.

Ramiona w literę T w Xbox Game Pass

To a T to gra przygodowa, która śmieje się z konwencji i stawia na maksymalnie nietypowy pomysł. Głównym bohaterem jest nastolatek, który ma… ramiona zablokowane w pozycji przypominającej literę T. Tak, dokładnie tak. I właśnie z takim „problemem” musi radzić sobie w codziennym życiu – od porannego wstawania, przez interakcje z ludźmi, aż po próby robienia zwyczajnych czynności. Brzmi absurdalnie? Bo trochę tak jest.

Twórcą gry jest Keita Takahashi, autor kultowego Katamari Damacy, więc możecie spodziewać się mieszanki totalnego absurdu, humoru i oryginalnej rozgrywki. Gra dostępna jest nie tylko w ramach Game Passa, ale również w sprzedaży na PS5, Xbox i PC. Ale to właśnie abonament Xboxa daje szansę, by ją wypróbować bez ryzyka – bo nie każdemu taki styl będzie pasować, choć z pewnością znajdzie swoich fanów.

Trudno o lepszy przykład tytułu, który wręcz stworzony jest pod Game Passa. Produkcja jest nietuzinkowa, z przymrużeniem oka, ale na tyle inna, że spora część graczy mogłaby ją zignorować w normalnych warunkach. Dzięki dostępności w usłudze każdy może dać jej szansę – bez dodatkowych kosztów. A kto wie, może okaże się jedną z tych dziwnych perełek, które zostają z nami na dłużej?

Źródło: Xbox Store