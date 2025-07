“Przytłaczająco pozytywne” oceny nowości w Xbox Game Pass

Ciepła, urocza i bardzo japońska – właśnie taka jest gra od Doot Tiny Games, która dziś debiutuje na Xboxach i trafia od razu do Game Passa. A skoro aż 97% graczy na Steam ją chwali, to warto dać jej szansę.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Niepozorna perełka z Japonii w Xbox Game Pass

Minami Lane to nietypowe połączenie strategii i symulatora życia w modnym klimacie cozy. Rozgrywka jest prosta, ale wciągająca; chodzi o budowanie i zarządzanie uliczką inspirowaną Japonią. Tworzymy restauracje, kawiarnie z bubble tea czy księgarnie i obserwujemy, jak lokalna społeczność na to reaguje. Do tego koty, tanuki i ręcznie rysowana, atrakcyjna oprawa graficzna. Brzmi jak plan na relaksujący wieczór?

Gra zadebiutowała wcześniej na PC i Switchu, a dziś pojawiła się na PS5, Xbox Series X/S i Xbox One. Dla posiadaczy Xbox Game Pass to świetna okazja, by bez dodatkowych kosztów sprawdzić tytuł, który w zaledwie kilka miesięcy zdobył ponad 5000 recenzji na Steam. Z czego aż 97% to opinie pozytywne. Oznacza to, że tytuł cieszy się “przytłaczająco pozytywnymi” ocenami graczy. Wskazuje to jasno: choć produkcja jest niewielka, trafia w gusta.

Minami Lane nie próbuje udawać ogromnej strategii. Nie ma tu wielogodzinnych kampanii czy złożonej ekonomii. To bardziej chillowa odskocznia od wielkich blockbusterów. W trybie piaskownicy możemy budować bez presji, a misje dają nieco bardziej taktyczne wyzwania. Wszystko to z oprawą pełną uroku i spokojnym tempem.

Źródło: Xbox Store