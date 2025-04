Ta gra jest nowym hitem w Xbox Game Pass. „Niesamowicie uzależnia”

Jedną z gier, które w bieżącym miesiącu pojawiły się w ofercie usługi subskrypcyjnej Xboksa, jest Crime Scene Cleaner. Jak sugeruje sama nazwa, jest to symulator sprzątania miejsc zbrodni na zlecenie mafii. Warto zaznaczyć, że jest to produkcja polskiego zespołu President Studios, zaś za wydanie tytułu odpowiada znana firma PlayWay. Gra pojawiła się w Game Passie nieco ponad tydzień temu i wszystko wskazuje na to, że udostępnienie jej było strzałem w dziesiątkę. Gracze są bowiem tą produkcją absolutnie zachwyceni.

Crime Scene Cleaner to najnowsza perełka w Xbox Game Pass

Crime Scene Cleaner oferuje pierwszoosobową perspektywę oraz stosunkowo proste zasady zabawy. Naszym zadaniem jest wypełnianie kolejnych misji poprzez dekryminalizację miejsc zbrodni. Musimy do tego oczywiście wyposażyć się w odpowiednie narzędzia. Mamy odświeżacze powietrza, myjkę ciśnieniową i wiele innych sprzętów. Mimo tego nie zajmujemy się jedynie sprzątaniem otoczenia. W zakresie naszych obowiązków znajduje się również pozbywanie się ciał. Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że musimy się śpieszyć, aby uporać się ze wszystkim przed przyjazdem policji.

Za co gracze chwalą Crime Scene Cleaner? Na forum Reddit możemy znaleźć wpisy, w których użytkownicy uważają, iż polska produkcja stanowi „idealne połączenie relaksu i napięcia”. Twierdzą również, że jest „absolutnie uzależniająca”, w czym wcale nie pomagają jej „terapeutyczne” elementy (oczywiście w pozytywnym znaczeniu). SenseMakesNone przyznał nawet, że gra zaspokoiła jego „ADHD-owy głód”. Wielu zwraca uwagę na to, że w Crime Scene Cleaner mamy do czynienia z „ukrytą historią, która ujawnia się powoli przez cały czas grania”. Kiedy dodamy do tego relaks, wychodzi połączenie wręcz idealne.

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Crime Scene Cleaner jest dostępne na PC oraz Xboksach Series X/S w ramach Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Źródło: GameRant