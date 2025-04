Kolejne premiery w Xbox Game Pass? Ten rok będzie ciekawy

Wygląda na to, że Xbox nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w 2025 roku. W niedawnym wywiadzie dla Variety, Phil Spencer — szef Microsoft Gaming — zdradził, że choć jest bardzo zadowolony z tegorocznej oferty gier studiów należących do Xboxa, to na graczy czeka jeszcze kilka niespodzianek. Co więcej, nie wszystkie z nich zostały jeszcze oficjalnie zapowiedziane.

Na początek co nieco o promocjach. Tak się bowiem składa, że możecie już teraz kupić abonament Xbox Game Pass znacznie taniej. Najciekawsze oferty na PC i konsole znajdziecie poniżej:

Wszystkie oferty są do aktywowania na terenie Polski. Nie musicie się martwić korzystaniem z VPN czy innych dziwnych sztuczek. To proste! A teraz do rzeczy – bo nadchodzą ciekawe czasy dla Game Pass, jak i samego Xboksa.

Xbox Game Pass z nowymi premierami?

Spencer wymienił takie tytuły jak Avowed, The Outer Worlds 2, South of Midnight czy nowego Dooma, ale zasugerował, że w planach na ten rok znajduje się również coś, o czym jeszcze nie możemy usłyszeć. „Próbuję w myślach nie zdradzić za dużo” — żartował podczas rozmowy. Tym samym zasugerował, że jest jeszcze sporo dobrego, o czym na ten moment nie wiemy. Ale zapowiada się ciekawie. Co może kryć się za tymi słowami? Wśród możliwych kandydatów wymienia się m.in. odświeżoną wersję The Elder Scrolls IV: Oblivion, której istnienie wyciekło do sieci, a jej premiera może być bliżej, niż nam się wydaje. Fani serii Call of Duty także mogą mieć powody do ekscytacji — znowu dostaniemy kolejną odsłonę cyklu.

Nie brakuje też spekulacji na temat Gears of War Remaster Collection, które mogłoby pojawić się na rynku w oczekiwaniu na zapowiedziane Gears of War: E-Day.

Wygląda na to, że rok 2025 w świecie Xboxa może być jeszcze ciekawszy, niż zakładaliśmy. Czekacie na jakieś konkretne tytuły? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: windowscentral.com