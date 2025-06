Sportowy hit od EA już dostępny w Xbox Game Pass

To świetna wiadomość dla fanów wirtualnej piłki. Od dziś posiadacze Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass mogą bez dodatkowych opłat zagrać w EA Sports FC 25, zeszłorocznego następcę serii FIFA. Gra trafia do abonamentu dzięki współpracy Microsoftu z EA i usłudze EA Play.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass z EA Sports FC 25

Choć o Electronic Arts mówi się ostatnio sporo i nie zawsze w pozytywnym tonie, trudno zaprzeczyć jednemu. Jeśli chodzi o piłkarskie gry AAA, EA jest właściwie monopolistą. Konami ze swoim eFootball dawno zeszło z boiska, a mniejsze studia nie są w stanie rzucić prawdziwego wyzwania gigantowi. Dlatego właśnie każda premiera od EA Sports odbija się szerokim echem, a do Ultimate Team co roku wracają miliony graczy.

Dodanie EA Sports FC 25 do Xbox Game Pass to bardzo konkretna wiadomość. Gracze z konsol Xbox Series X/s i Xbox One, pecetowcy oraz ci korzystający z chmury mogą teraz bez żadnych dodatkowych opłat sięgnąć po topowy tytuł sportowy z 2024 roku. Gra miała swoją premierę we wrześniu i zebrała solidne recenzje. Jednak, jak zawsze w przypadku EA, nie obyło się bez głosów krytyki na temat mikrotransakcji czy skali zmian względem poprzednich odsłon.

Warto jednak zauważyć, że udostępnienie gry w czerwcu to idealny moment dla tych, którzy nie grali w nią wcześniej. Część graczy może wykorzystać Xbox Game Pass jako przystawkę przed kolejną odsłoną. Można też po prostu skorzystać z okazji, by przez całe lato bawić się bez wydawania ponad 300 zł.

Źródło: Xbox Store