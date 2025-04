Microsoft domyka kwietniową ofertę Xbox Game Pass dwoma znaczącymi premierami, które trafią do biblioteki usługi w ostatnich dniach miesiąca. Gracze mogą już dziś rozpocząć przygodę w zupełnie nowej grze first-party – Towerborne, a 30 kwietnia, czyli od dziś, do katalogu powróci uznany hit Ubisoftu – Far Cry 4.