Przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft ogłosili pierwszą falę gier zmierzających do Xbox Game Pass w czerwcu 2025 roku.

Microsoft oficjalnie ujawnił pierwszą falę gier, które pojawią się w ramach usługi abonamentowej Xbox Game Pass w ciągu najbliższych tygodni czerwca. Wśród nowości znajdziemy zarówno klasyczne RPG, długo wyczekiwane premiery, jak i propozycje dla nieco młodszych graczy. Dzisiaj wcześniej informowaliśmy Was już o premierze-niespodziance. A konkretniej to niespodziewanym pojawieniu się w katalogu gier Baldur’s Gate: Enhanced Edition oraz Baldur’s Gate II: Enhanced Edition. One również znalazły się w zestawieniu.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass na czerwiec 2025. Lista gier

Pierwsza połowa miesiąca zapowiada się interesująco. Niewątpliwie, dla wielu graczy najciekawszą produkcją będzie najprawdopodobniej gra The Alters od polskiego zespołu 11 bit studios. Trafi ona do usługi już niedługo, bo 13 czerwca. Jest to produkcja z gatunku survival w klimatach science fiction.

Gracz wciela się w Jana Dolskiego, pracownika fizycznego, który rozbija się na nieszczególnie przyjaznej planecie. Jego głównym celem jest oczywiście przetrwanie. W tym celu Jan tworzy alternatywne wersje samego siebie, czyli tytułowych altersów. Każdy taki osobnik posiada jednak zupełnie inną od Jana osobowość oraz unikalne umiejętności.

Od dzisiaj

Baldur’s Gate: Enhanced Edition (konsole i chmura)

Baldur’s Gate: Enhanced Edition II (konsole i chmura)

10 czerwca

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (PC, Xbox Series X/S i chmura)

11 czerwca

Barbie Project Friendship (PC, konsole i chmura)

Kingdom: Two Crowns (PC)

12 czerwca

EA Sports FC 25 (PC, konsole i chmura poprzez EA Play)

13 czerwca

The Alters (PC, Xbox Series X/S i chmura)

17 czerwca

FBC: Firebreak (PC, Xbox Series X/S i chmura)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PC i konsole)

Lost in Random: The Eternal Die (PC, Xbox Series X/S i chmura)

Źródło: Xbox Wire