Dwie nowe gry od dziś dostępne w Xbox Game Pass

Niedawno informowaliśmy Was aż o siedemnastu grach, które zmierzają do usługi abonamentowej Microsoftu. Wszystkie zostały pokazane podczas ostatniego Xbox Games Showcase. To jednak nie oznacza, że w międzyczasie nic nie będzie się działo! Dzisiaj posiadacze aktywnej subskrypcji mają powody do radości. Ich biblioteka powiększyła się bowiem o dwa nowe tytuły. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass z nowymi grami. Dwa tytuły

Pierwszą z dzisiejszych nowości jest gra Barbie Project Friendship, która została udostępniona na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X i Xbox One. Zagrać mogą zarówno posiadacze pecetowej wersji abonamentu, jak i wariantów Standard oraz Ultimate. To niezwykle barwna produkcja familijno-przygodowa, która pozwala graczom dołączyć do tytułowej Barbie oraz jej przyjaciół.

Naszym celem jest uratowanie i zaprojektowanie sześciu różnych przestrzeni. W tym celu możemy nie tylko eksplorować świat, ale również dekorować pomieszczenia, uczestniczyć w mini-grach oraz realizować różnego rodzaju zadania. A do tego wszystkiego robimy to w przyjemnej, jak też relaksującej atmosferze. Barbie Project Friendship to propozycja dla graczy młodszych, ale także tych, którzy szukają czegoś nieco spokojniejszego. Jeśli w dzieciństwie lubiliście Barbie, to będzie to nostalgiczny powrót do przeszłości.

Druga dzisiejsza premiera w Xbox Game Pass to Kingdom: Two Crowns, dostępne dla subskrybentów na pecetach oraz w wariancie Ultimate na konsolach. Tutaj natomiast mamy grę strategiczną z elementami RPG, w której wcielamy się w monarchę. Naszym zadaniem jest więc oczywiście nie tylko rozbudowywanie własnego królestwa, ale również dbanie o poddanych. Ważną częścią rozgrywki jest eksploracja. W jej ramach przemierzamy pikselowe krajobrazy i pozyskujemy złoto, które następnie rozdajemy osadnikom.

Zwerbowanych osobników zatrudniamy do rozbudowy królestwa. To oznacza nie tylko stawianie kolejnych budynków związanych z produkcją oraz narzędziami, ale również fortyfikacji. Gdy w Kingdom: Two Crowns zapada zmrok, wszelkie osady są atakowane przez trolle. W trakcie takich ataków musimy bardzo uważać na naszą koronę, ponieważ jej utrata równa się z ostateczną porażką w grze.

