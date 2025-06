Aż 8 gier opuści Xbox Game Pass! Masz ostatnie dni na zagranie

Sposób na tani abonament na PC i konsole

Te gry opuszczą Xbox Game Pass

To ostatni moment, by je sprawdzić, dokończyć lub… kupić na własność z co najmniej 20% zniżką przed ich zniknięciem z biblioteki.

Oto gry, które znikają z Xbox Game Pass 15 czerwca:

Depersonalization – tylko na PC

– tylko na PC Dordogne – na konsolach, PC i w chmurze

– na konsolach, PC i w chmurze Hypnospace Outlaw – na konsolach, PC i w chmurze

– na konsolach, PC i w chmurze Isonzo – na konsolach, PC i w chmurze

– na konsolach, PC i w chmurze Keplerth – tylko na PC

– tylko na PC My Time at Sandrock – na konsolach, PC i w chmurze

– na konsolach, PC i w chmurze My Time at Sandrock Online – na konsolach, PC i w chmurze

– na konsolach, PC i w chmurze Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends – na konsolach, PC i w chmurze

Niektóre z nich to tytuły bardzo pozytywnie oceniane przez graczy, jak narracyjne Dordogne czy relaksujące My Time at Sandrock, które ma także wersję online. Jeśli któryś z tych tytułów masz rozpoczęty, warto przyspieszyć zakończenie rozgrywki – lub skorzystać ze zniżki i zatrzymać go na stałe.

Microsoft ogłosi drugą listę gier opuszczających Game Pass pod koniec miesiąca — najpewniej około 16 czerwca. Do tego czasu warto przyjrzeć się również nowościom, które trafiają do usługi — lista gier dodanych w czerwcu systematycznie się powiększa.

