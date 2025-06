Xbox Free Play Days. Trzy gry za darmo przez weekend

Zgodnie z doskonale znaną już tradycją, Microsoft zaprezentował i udostępnił nowe gry do sprawdzenia za darmo w ramach weekendowego Xbox Free Play Days. Tym samym posiadacze aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass w wariancie Core, Standard oraz Ultimate mogą grać we wszystkie trzy tytuły z poniższego zestawienia. Do tego jedna z nich jest dostępna za darmo nawet dla tych, którzy abonamentu nie posiadają.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Free Play Days – nowe gry do sprawdzenia za darmo

Lista produkcji dostępnych do wypróbowania za darmo prezentuje się następująco:

Bassmaster Fishing

Construction Simulator

Towerborne (dla wszystkich)

Bassmaster Fishing oraz Construction Simulator będą dostępne do niedzieli 15 czerwca. Towerborne można natomiast testować jeszcze dłużej – aż do wtorku 18 czerwca – w ramach inicjatywy Free Play Days for All, która, jak już mówiliśmy, obejmuje wszystkich użytkowników konsol Xbox.

Bassmaster Fishing to gra, w której wcielamy się w profesjonalnego wędkarza. Do dyspozycji oddano nam 8 łowisk, a naszym zadaniem jest w zasadzie ściganie się o największe połowy. Musimy więc zaopatrzyć się w dobry sprzęt i wykazać się wiedzą nie tylko o wędkarstwie, ale i o samych rybach. Construction Simulator pozwala natomiast zasiąść za sterami ponad 90 maszyn budowlanych od 24 marek. Twórcy oferują ponad 100 różnych misji z możliwością zabawy solo, lub też w trybie kooperacji do czterech graczy.

Największą nowością jest jednak Towerborne. Jest to tzw. looter brawler, który zabiera gracza do postapokaliptycznego świata, gdzie wcielamy się w Asów. O tej grze pisaliśmy już w osobnej wiadomości dotyczącej darmowego weekendu na platformie Steam.

Źródło: Xbox Wire