Zgodnie ze znaną już dobrze wszystkim tradycją, przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft zaprezentowali najnowszą ofertę darmowego weekendu Xbox Free Play Days dla posiadaczy aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass. Jak zawsze, jest on dostępny dla wszystkich wariantów usługi, czyli Core, Standard, jak również Ultimate. Tym razem mamy również do czynienia z jedną wersją próbną, którą mogą pobrać również gracze bez aktywnej subskrypcji. Poniżej znajdziecie oczywiście wszystkie informacje.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Free Play Days – nowe gry do sprawdzenia za darmo

Lista produkcji dostępnych do wypróbowania za darmo prezentuje się następująco:

Dragon Ball: Xenoverse 2

Hell Let Loose

A Little to the Left

Ostatnia z powyższych produkcji jest dostępna dla wszystkich użytkowników konsol Xbox w ramach 2-godzinnej wersji próbnej.

Co do samych gier, Dragon Ball: Xenoverse 2 to bijatyka osadzona w tytułowym uniwersum stworzonym w 1989 roku przez Akirę Toriyamę. Produkcja kontynuuje formułę poprzedniej odsłony, oferując oryginalną fabułę, intensywne pojedynki, zaawansowany system personalizacji głównego bohatera (którego tworzy sam gracz). Są zarówno walki PvE, jak i PvP, a także tryb kooperacji. Do tego dochodzi lepsza grafika.

Hell Let Loose to debiutancki projekt niezależnego studia Black Matter. Jest to osadzona w czasach II wojny światowej pierwszoosobowa strzelanka skoncentrowana na grze wieloosobowej. Produkcja kładzie przede wszystkim nacisk na możliwie jak najbardziej realistyczne odwzorowanie pola walki. Gracze biorą udział w epickich bitwach, w których startują dwie grupy liczące 50 osób, podzielonych na kilkuosobowe plutony.

A Little to the Left to z kolei relaksująca gra logiczna z łamigłówkami. Naszym zadaniem jest tutaj bowiem organizowanie przedmiotów w różnych lokacjach. Deweloperzy przygotowali dla graczy ponad 70 wyzwań. Co ciekawe, w wykonywaniu ich przeszkadza nam… kot. Zwierzak, jak to koty, ma tendencję do zrzucania układanych przez nas przedmiotów. Lub też machania swoim ogonem. Na pewno potrafi zamieszać.

Źródło: Xbox Wire