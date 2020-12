Wonder Woman 1984 – recenzje i dodatkowa scena dla cierpliwych

Pierwsze recenzje Wonder Woman 1984 są jednoznaczne.

Część osób, która miała okazję obejrzeć przedpremierową wersją produkcji w reżyserii Patty Jenkins, dzieli się swoimi odczuciami w serwisach społecznościowych. Jaki obraz widowiska wyłania się z opinii, które znajdziemy w sieci? Bardzo pozytywny!

Twórcy filmu akcji zostali docenieni za pomysłowość oraz styl produkcji, który towarzyszył starszym produkcjom o Supermanie. Panuje zgoda co do tego, że Wonder Woman 1984 jest pozycją przynajmniej tak dobrą jak pierwowzór z 2017 roku. Aktorzy świetnie spisali się na planie, a romans między bohaterami został bardzo sprawnie przedstawiony. Niektórzy niemniej narzekali, że widowisko jest odrobinę za długie, a żarty nie są specjalnie zabawne.

Dowiedzieliśmy się także, że nie warto wyłączać filmu po obejrzeniu finału. Po napisach końcowych czeka na nas dodatkowa scena. Pojawi się ona zarówno w przypadku edycji dostępnej w serwisie streamingowym HBO Max jak i w wersji kinowej.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.