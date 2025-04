Will Smith powraca jako Robert Neville! W Jestem Legendą 2 wystąpi jeszcze jedna gwiazda

Powrót do alternatywnego zakończenia

Twórcy zdecydowali się oprzeć fabułę kontynuacji na alternatywnym zakończeniu pierwszego filmu, w którym Neville przeżywa i opuszcza Nowy Jork. Ta wersja, dostępna na wydaniach DVD, cieszyła się większym uznaniem wśród fanów niż oryginalne zakończenie kinowe. Scenarzysta Akiva Goldsman, odpowiedzialny również za pierwszą część, potwierdził, że nowy film będzie rozwijał tę właśnie wersję wydarzeń.

Powrót do alternatywnego zakończenia

W podcaście Drink Champs Will Smith ujawnił, że postać grana przez Michaela B. Jordana będzie przywódcą osady ocalałych w stanie Connecticut. Smith zaznaczył, że Jordan nie wcieli się w jego syna, jak sugerowały wcześniejsze spekulacje, ale w zupełnie nową postać, która odegra istotną rolę w dalszych losach ludzkości.

Inspiracje z “The Last of Us”

Akcja Jestem legendą 2 ma rozgrywać się kilka dekad po wydarzeniach z pierwszego filmu. Twórcy planują ukazać świat, w którym natura odzyskuje kontrolę nad opuszczonymi przez ludzi terenami, a społeczeństwo próbuje się odbudować. Inspiracją dla takiego podejścia jest m.in. serial The Last of Us, który również eksploruje tematykę postapokaliptycznego świata.

Reżyseria i data premiery

Choć oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma, mówi się, że za kamerą sequelu ponownie stanie Francis Lawrence, reżyser pierwszej części. Na chwilę obecną nie podano dokładnej daty premiery filmu, ale prace nad scenariuszem są już w zaawansowanym stadium.

