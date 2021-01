Wiedźmin-amator przechadzał się ulicami miasta. Policja zabrała mu miecz

Życie wiedźmina nie jest usłane różami: potwory bywają niebezpieczne, czarownice wredne, a ludzie wyjątkowo nieznośni – nie okazują ani krzty wdzięczności za ochronę ich rzyci. A już szczególnie strażnicy…

Ale kto mówił, że będzie łatwo?

Policja z ukraińskiego miasta Zaporoże poinformowała na Facebooku o dość niecodziennej sytuacji. Funkcjonariusze zauważyli, jak pewien mężczyzna chodzi sobie po ulicach z bronią białą, która – jak można zobaczyć na załączonych do posta zdjęciach – przypomina miecz Ciri z Wiedźmina.

Pytany o to, skąd wziął ów miecz i po co go ze sobą nosi, Ukrainiec odmówił wyjaśnień (bowiem wiedźmini są od roboty, nie od gadania). Policja zdołała jedynie wydusić z niego informację, iż jest to ręcznie wykonana broń. Miecz skonfiskowano, bo zdaniem stróżów praca mężczyzna posiadał go nielegalnie, nie mając stosownej licencji. O dalszym postępowaniu i o losie broni zadecyduje powołany do tego zespół biegłych.

Internauci zareagowali żywo na sytuację, łapiąc się za głowy. Wielu wyśmiewa działania policji, narzekając, że na coś takiego idą ich podatki. Niektóre komentarze odnoszą się bezpośrednio do opowieści o Białym Wilku. – Smok uratowany 1, księżniczek ubyło 1 – pisze jeden z internautów. – Zatrzymał inwazję Nilfgaardu! – komentuje drugi, załączając zdjęcie żołnierza w słynnej zbroi z Wiedźmina od Netfliksa.

Natomiast jeszcze inny sugeruje miejscowym policjantom, by nie zabraniali człowiekowi wykonywania jego roboty, skoro na ulicach Zaporoża aż roi się od kikimor, czarownic i innych złych sił, o których funkcjonariusze nie mają przecież bladego pojęcia. Co racja to racja – rozważniej byłoby pozostawić Zaporoże w rękach fachowca.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.