VOD za darmo w okresie świątecznym? Chce tego amerykański senator

Amerykański senator Angus King jest zdania, że serwisy VOD powinny udostępnić swoje treści w okresie świątecznym za darmo.

Polityk ze stanu Maine jest zdania, że darmowe usługi HBO, Netflix czy Disney+ zachęcą obywateli do podjęcia racjonalnych wyborów i pozostania w domach. Powołuje się przy tym na stanowisko rządowej instytucji Centers for Disease Control and Prevention, która sugeruje by zrobić wszystko co możliwe w celu ograniczenia ryzyka zachorowania.

Ciężko powiedzieć jaka będzie reakcja firm na sugestię wyrażoną przez Angusa Kinga. Na pewno od strony wizerunkowej taka decyzja byłaby zasadna. Pozwoliłaby bowiem wykreować pozytywny obraz marki, wyczulonej na potrzeby Amerykanów. Nie wiadomo jednak czy rozwiązanie to miałoby objąć wyłącznie Stany Zjednoczone czy też Europę.

Przypominamy, że niektóre z internetowych wypożyczalni w Polsce (np. HBO GO) pozwalają przetestować ofertę przez kilka dni za darmo. Może święta będą dobrym okresem, by przekonać się czy serwisy VOD spełnią Wasze wymagania?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.