The Office. Kontynuacja serialu jest prawdopodobna

Nie jest wykluczone, że kontynuacja serialu The Office trafi na ekrany.

Głos w sprawie dalszych epizodów zabrał Greg Daniels (amerykański scenarzysta telewizyjny) odpowiedzialny za remake The Office (dostępne są dwie wersje serialu). Odpowiadając na pytanie redaktora portalu Collider, stwierdził, że chętnie zostałby zaangażowany w pracę nad nowym sezonem czy chociaż odcinkiem specjalnym.

Trzeba mieć jednak świadomość, że w obsadzie na pewno nie wystąpiłby Steve Carell, grający Michaela Scotta kierownika oddziału w Scranton w Pensylwanii. Rainn Wilson i John Krasinski chętnie zaś powrócili do serialowych ról. Być może nie wszystko stracone?

The Office to serial mockumentalny (udający dokument), przedstawiający życie pracowników biura. Dużą zaletą widowiska są charyzmatyczni bohaterowie, potrafiący wywołać uśmiech na twarzach widzów. Wśród indywiduów znajdziemy ekscentrycznego kierownika, lizusa Dwighta czy czującego się doskonale w roli sprzedawcy Jima Halperta. The Office w opinii wielu widzów to jeden z najlepszych sitcomów wszech czasów. Jesteście takiego samego zdania? Dajcie znać w komentarzach.

