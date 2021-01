Prequel produkcji Rodzina Soprano. Nowa data premiery The Many Saints of Newark ustalona

The Many Saints of Newark ukaże się w późniejszym terminie. Nowa data premiery to skutek pandemii.

Produkcja pojawi się 24 września 2021 roku. Warner Bros stawia w przypadku widowiska na hybrydową formę dystrybucji. Film ukaże się zarówno w kinach jak i w ramach usługi VOD. Pierwotnie The Many Saints of Newark miało wyjść 12 marca 2021 roku. Studio zapewne ma nadzieję, że na jesień zostanie otwarta większa ilość kin, co oznacza nowych widzów i wyższe zyski.

Reżyserem będzie Alan Taylor, za scenariusz odpowiadać będą David Chase i Lawrence Konner. Na ekranie zobaczymy zaś takie sławy jak: Michael Gandolfini, Alessandro Nivola, Billy Magnussen czy John Magaro.

Fabuła ma koncentrować się wokół postaci Tony’ego Soprano, który rozpoczyna swoje gangsterskie życie w Newark. Historia osadzona będzie w latach 60 XX wieku. Dużo miejsca ma zostać poświęcone konfliktom na tle rasowym, które targają amerykańską społecznością. W kryminale pojawi się m.in. Giovanni Soprano będący ojcem słynnego gangstera znanego z widowiska Rodzina Soprano.

