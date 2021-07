27-latek aresztowany za sprzedaż save’ów z gry

Japońska policja zatrzymała 27-letniego fana Nintendo pod zarzutem sprzedaży nielegalnych save’ów z The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

Służby porządkowe prefektury Niigata w Japonii aresztowały w czwartek mężczyznę, który handlował zmodyfikowanymi zapisami z Breath of the Wild. Pliki umożliwiały nabywcom zdobywanie rzadkich przedmiotów i zwiększanie statystyk postaci. Haker przyznał się też do sprzedaży save’ów z innych produkcji.

Japończyk miał powiedzieć, że na handlu zapisami z gier na Nintendo w ciągu 1,5 roku dorobił się 10 mln jenów. To równowartość prawie 350 tysięcy złotych.

Działanie 27-latka najprawdopodobniej naruszyło japońskie Prawo przeciw zapobieganiu nieuczciwej konkurencji, które reguluje m.in. przypadki kradzieży lub nielegalnego ujawniania poufnych informacji firm.

W ostatnich latach Japonia usilniej ściga hakerów za bogacenie się na zmodyfikowanych plikach. Przypadek 27-letniego hakera nie jest odosobniony. Na przykład w lutym aresztowano japońskiego fana Pokemon Sword i Shield za sprzedaż shakowanych Pokemonów.