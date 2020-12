Serial The Elder Scrolls ukaże się na Netflix?

Pogłoski sugerują, ze serial The Elder Scrolls może zostać udostępniony na Netflix.

Daniel Richtman pracujący jako popularny krytyk i informator w materiałach dostarczonych swoim subskrybentom ogłosił, że platforma VOD pracuje nad ekranizacją TES. Netflix ma być przekonany o sukcesie produkcji, dlatego też nie szczędzi środków. Seria miałaby otrzymać budżet zbliżony do tego jakim dysponowali twórcy serialu Wiedźmin.

Jest wiec bardzo prawdopodobne, że doczekamy się filmowej wersji The Elder Scrolls, obok takich marek jak: Warcraft, Tomb Raider czy Silent Hill, które zawitały na ekrany. Znane uniwersum RPG powinno przyciągnąć wielu fanów do telewizorów, póki co pozostaje czekać na konkrety.

Dotychczas nie padły żadne informacje o obsadzie czy reżyserze bądź scenarzyście. Jeśli projekt rzeczywiście ruszył, to zapewne prace nad nim są na bardzo wczesnym etapie. Wiele wskazuje na to, że miłośnicy filmów i elektronicznej rozrywki mogą się szykować na sytą ucztę. Nawet jeżeli zekranizowany TES nie ujrzy światła dziennego to potwierdzono, że Amazon Studios zmierzy się z tematem stworzenia filmu w realiach gry Fallout.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.