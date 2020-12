The Batman. Zaprezentowano szkic Mrocznego Rycerza

Zobaczcie rysunek na którym przedstawiono bohatera filmu The Batman.

Na obrazku zilustrowanym przez Jima Lee, będący dyrektorem kreatywnym DC, możemy zaznajomić się z wizerunkiem Człowieka-nietoperza. Praca ewidentnie nawiązuje do komiksów Batman: Zero Year. Stojący w deszczu bohater, zapewne zastanawia się jak skutecznie powstrzymać przestępczość w Gotham City. Jeśli spodobała się Wam kreska Lee, to niestety nie mamy dobrych wieści. Autor nie zajmuje się obecnie tworzeniem komiksów.

Tak jak zwiastuje powyższa praca, film The Batman, będzie osadzony mrocznej stylistyce. Sporo wątków zostanie poświęconych detektywistycznej pracy Bruce’a Wayne’a. Na ekranie zobaczymy również inne znane postacie, takie jak Pingwin, Człowiek Zagadka czy Kobieta Kot.

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że zaprezentowano siedzibę superbohatera w mediach społecznościowych. Jaskinia Batmana to kultowe miejsce, doskonale znane miłośnikom produkcji DC. Premiera The Batman została zapowiedziana na dzień 4 marca 2022 roku. Reżyserem został Matt Reeve, natomiast za muzykę odpowiedzialny będzie Michael Giacchino.

