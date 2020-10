Teksańska masakra wraca na ekrany!

Zobaczcie pierwszy plakat z filmu Teksańska masakra piłą mechaniczną.

Wszyscy miłośnicy klimatów gore powinni być wniebowzięci. Film ma trafić na rynek w przyszłym roku. Produkcja będzie rebootem, nawiązującym do pierwowzoru. Wszelkiego rodzaju kontynuacje najpewniej pozostaną bez wpływu na scenariusz.

Za produkcję będzie odpowiedzialny Davida Blue Garcia, który zrealizował m.in. film Tejano. Początkowo nad obrazem pracowali Andy i Ryan Tohillowie, ale zostali odsunięcie od prac.

W główne role wcielą się aktorzy:

Elsie Fisher (grała m.in. w Ósmej klasie)

Sarah Yarkin (wystąpiła chociażby w Śmierć nadejdzie dziś 2)

Jacob Latimore (wcielił się w rolę Jeffa w filmie Więzień labiryntu)

Moe Dunford (grał w serialu Wikngowie)

Teksańska masakra piłą mechaniczną to horror, opowiadający o zdeformowanym mordercy zwanym Leatherface. Wykorzystującym tytułowe narzędzie zbrodni do rozczłonkowywania swoich ofiar. Przemoc i okrucieństwo wpisana jest w konwencje serii filmów traktujących o psychopacie. To pozycja wyłącznie dla osób o mocnych nerwach.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.