30 tanich RPG w wersji na Steam. Nie zapłacicie więcej niż 15 zł

Każdy lubi tanie gry i wszyscy wiedzą, że tanich gier nigdy za wiele. To właśnie dlatego przychodzimy dziś do Was z aż trzydziestoma różnymi grami z gatunku RPG na Steam, które możecie aktualnie zgarnąć w znakomitych cenach w internetowym sklepie Instant Gaming. Co więcej, żaden z tych tytułów nie kosztuje więcej niż raptem 15 złotych!

Jeżeli szukacie czegoś nowego do pogrania i staracie się jednocześnie ignorować całą górę gier, które kurzą się w Waszych bibliotekach na Steamie, GOG-u, czy innych platformach… No to mamy dobre wieści. Możecie tę swoją bibliotekę powiększyć o nowe gry z gatunku RPG. Wybraliśmy bowiem dla Was trzydzieści różnych produkcji, których ceny w wersji na platformę Valve nie przekraczają 15 złotych.

Zaznaczamy, że wszystkie klucze pochodzą ze wspomnianego sklepu Instant Gaming, który został przez nas sprawdzony. Możecie w nim dokonać wygodnej płatności np. BLIK-iem, zaś kod w formie klucza Steam otrzymujecie od razu po zakupie. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak zaprosić Was do lektury!

Tanie gry RPG do 15 złotych. Promocja na klucze Steam (część 1)

Atlas Fallen: Reign of Sand

Atlas Fallen: Reign of Sand to trzecioosobowe action-RPG, za którego stworzenie odpowiada studio Deck13 Interactive. Zespół posiada w swoim portfolio między innymi pierwsze Lords of the Fallen, które stworzył we współpracy z CI Games. Oprócz tego mamy tutaj do czynienia z twórcami serii The Surge. Tym razem przenosimy się jednak na pustynię, przemierzając ją jako grupa bohaterów, którzy próbują odkryć tajemnice przeszłości tego miejsca. Do dyspozycji oddano nam otwarty świat, dynamiczne walki z przeciwnikami przy użyciu zmiennokształtnej broni, a także zdolności piasków.

Battle Chasers: Nightwar

Battle Chasers: Nightwar to gra z gatunku jRPG z turowym systemem walki, osadzona w uniwersum tytułowej serii komiksów Battle Chasers. Za stworzenie produkcji odpowiada niezależne studio Airship Syndicate. Wcielamy się w trzyosobową drużynę i trafiamy do mrocznego, fantastycznego świata. Eksplorujemy losowo generowane lochy pełne zagadek, pułapek i sekretnych przejść, walcząc z przeciwnikami w taktycznym, turowym systemie walki i oczywiście rozwijając bohaterów.

