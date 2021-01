Szklana Pułapka 6 może trafić na ekrany

Pogłoski sugerują, że Szklana Pułapka 6 powstaje.

Najwięksi fani serii zapewne pamiętają, że przymierzano się już do wydania szóstej odsłony cyklu, opowiadającego o losach nowojorskiego detektywa. Widowisko miał nazywać się McClane, niemniej prace nad produkcją zostały anulowane. Reżyserem miał być Len Wiseman, zaś za scenariusz mieli odpowiadać: Carey oraz Chad Hayes. Widowisko miało koncentrować się na przeszłości McClane’a (granego przez Bruce’a Willisa). Historia przedstawiała by wydarzeniach z lat 70 i jednocześnie osadzona byłaby we współczesności.

Daniel Richtman poinformował, że chociaż projekt McClane upadł, to Disney pracuje nad nową edycją serii. Nie zostały zdradzone niemniej żadne konkretne informacje.

Pierwsza część Szklanej Pułapki ukazała się w 1988 roku. Opowiadała historię nowojorskiego detektywa, który planuje urlop świąteczny. W trakcie trwania zabawy korporacyjnej, dochodzi do napadu, podczas którego terroryści biorą cywili jako zakładników. McClane jest jedyną osobą, która może zażegnać zagrożenie.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.