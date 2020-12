Obejrzyjcie świeżutki zwiastun Superman & Lois

Już na początku przyszłego roku obejrzymy pierwsze odcinki serialu Superman & Lois. Do sieci zawitał również zwiastun widowiska.

The CW Television Network udostępniło trailer filmu traktującego o przygodach Clarka Kenta (Tyler Hoechlin) i Lois Lane (Elizabeth Tulloch). Skonfrontują się oni z wielkim wyzwaniem jakim jest rodzicielstwo, opiekować się będą synami: Jordanem (Alexander Garfin) i Jonathanem (Jordan Elsaas). Wydaje się, że po latach niezliczonych potyczek ze złoczyńcami, Superman może wreszcie liczyć na odrobinę odpoczynku. Jednak czy aby na pewno…?

Człowiek ze Stali i jego miłość będę musieli stawić czoła kłopotom związanym z wychowaniem dzieci. Stres i presja bycia rodzicem we współczesnym świecie, da się we znaki również protagonistom serialu. Bohaterowie będą musieli mierzyć się z takimi wątpliwościami, jak to czy ich synowie gdy dorosną również uzyskają dostęp do supermocy.

W sieci można natrafić na wiele opinii internautów, którzy są zawiedzeni formatem nowego serialu, ale być może otrzymamy solidną produkcję. Premiera już 23 lutego 2021 roku.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.