Superman & Lois. Scenarzystka chciała by rodzice bohatera byli czarni, zwolniono ją

Umowa z Nadrią Tucker pracującą nad historią w serialu Superman & Lois została zakończona.

Stacja The CW podziękowała za współpracę Nadrii Tucker, zaangażowanej w powstanie fabuły do nowego serialu o Supermanie. Kobieta jest czarnoskórą pisarką, która napisała m.in. książkę Darwin, Singer. Pracowała również przy serii Krypton.

Scenarzystce nie spodobał się sposób w jaki przedstawiono mniejszości seksualne i Afroamerykanów w nadchodzącym widowisku. Wyszła z założenia, że skoro główny antagonista jest czarnego koloru skóry, to rodzice Clarka Kenta również nie muszą być biali.

Producenci mieli stanowczo odmówić autorce. Zaskakujące może wydawać się uzasadnienie ich stanowiska. Stwierdzili bowiem, że skoro produkcja jest kręcona w Kanadzie, to niezwykle trudno będzie tam znaleźć przedstawicieli innej rasy niż biała i trzeba byłoby ich sprowadzić do kraju. Oczywiście rodziłoby to dodatkowe koszty.

Co sądzicie o zaprezentowaniu rodziców Supermana w innej konwencji, niż ta do której nas przyzwyczajono?

