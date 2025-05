Uczta na koniec weekendu. Tanie gry do 5 zł w wersji na Steam

Weekend dobiega końca, więc najlepiej zakończyć go z przytupem! Jeżeli szukacie nowych gier w wersji na Steam do sprawdzenia, mamy dla Was ofertę, którą naprawdę ciężko zignorować.

Chyba każdy przyzna, że dzisiejsze ceny gier, zwłaszcza tych popularniejszych, potrafią przyprawić o niezły ból głowy. Z pomocą przychodzą nie tylko częste wyprzedaże na różnych platformach dystrybucji, ale również sklep Instant Gaming. To właśnie tam znajdziemy mnóstwo promocji, dzięki którym docenione i popularne tytuły można zgarnąć już za mniej niż 5 złotych w wersji na Steam. Ba, niektóre produkcje normalnie kosztują nawet kilkaset złotych. Warto więc przejrzeć poniższe zestawienie – każdy znajdzie coś dla siebie!

Tanie gry na PC do 5 zł. Promocja na klucze Steam (część 1)

Beholder

Beholder to gra przygodowa, za której stworzenie odpowiada niezależne studio Warm Lamp Games. Deweloperzy otwarcie przyznali, że dużą inspiracją były dla nich dzieła m.in. George’a Orwella. Produkcja zadebiutowała pierwotnie w 2016 roku na komputerach osobistych. W kolejnych latach pojawiła się także na konsolach PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, jak również na urządzeniach mobilnych (iOS i Android).

Gra przenosi nas do dystopijnego świata, w którym praktycznie każdy aspekt życia mieszkańców podporządkowano pod zasady oraz przepisy wyznaczone przez autorytarny rząd.

Głównym bohaterem Beholder jest Carl Shteyn, menadżer pewnego apartamentowca. Zadaniem gracza jest natomiast inwigilacja jego bogu ducha winnych (ale czy na pewno) rezydentów w celu znalezienia jakichkolwiek dowodów na ich działalność na szkodę totalitaryzmu. Rozgrywka polega na eksploracji, podglądaniu i podsłuchiwaniu. Pod nieobecność mieszkańców gracz przeszukuje mieszkania, zaś po zakończeniu śledztwa sporządza. Konsekwencje mogą być różne. Aresztowanie? A może morderstwo?

You Suck At Parking

You Suck At Parking to nietypowa gra wyścigowa, która właściwie całkowicie zrywa z konwencją klasycznych produkcji rajdowych. Nie chodzi tutaj bowiem o to, jak szybko dojedziemy do mety. Liczy się wyłącznie to, czy potrafimy parkować. I nie, to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje.

Rozgrywka opiera się na wyścigu z czasem, gdzie każdy poziom to zestaw przeszkód, zakrętów, ramp i innych absurdalnych utrudnień, które skutecznie próbują cię powstrzymać przed… zaparkowaniem. Gra oferuje ponad 100 poziomów, które łączą w sobie zarówno frustrację, jak i śmiech. Driftowanie, latanie z ramp i spektakularne wypadki – wszystko to w ramach kursu idealnego parkowania!

