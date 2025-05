Klasyki w wersji na Steam za mniej niż 5 zł. Nostalgiczny powrót do przeszłości

Jeśli nie mieliście okazji zagrać w prawdziwe growe klasyki, to teraz możecie nadrobić zaległości. W dodatku wydając nie więcej niż 5 złotych za jeden tytuł w wersji na Steam!

Nowe gry pojawiają się na rynku codziennie. Najpopularniejsze tytuły kosztują po kilkaset złotych. Czasem okazują się niedopracowane, innym razem niegrywalne, a czasem po prostu nie trafiają w nasze gusta. Warto więc od czasu do czasu rozsiąść się wygodnie w fotelu i wrócić do czasów takich klasyków jak Wolfenstein 3D, The Curse of Monkey Island, Deus Ex… Ba, wiele starszych tytułów znajdziemy w internetowym sklepie Instant Gaming, gdzie w dużej mierze kosztują nie więcej niż raptem pięć złotych.

Zaznaczamy, że wszystkie klucze pochodzą ze wspomnianego sklepu Instant Gaming, który został przez nas sprawdzony. Możecie w nim dokonać wygodnej płatności np. BLIK-iem, zaś kod w formie klucza Steam otrzymujecie od razu po zakupie. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak zaprosić Was do lektury!

Tanie gry RPG do 15 złotych. Promocja na klucze Steam (część 1)

Deus Ex

Deus Ex to gra akcji w klimatach cyberpunk, która łączy w sobie elementy skradanki, RPG-a oraz pierwszoosobowej strzelanki. Za jej stworzenie odpowiada studio Ion Storm Austin. Gra pierwotnie zadebiutowała w 2000 roku na komputerach osobistych z systemami Windows oraz Mac, a dwa lata później pojawiła się także na konsolach PlayStation 2 pod nazwą Deus Ex: The Conspiracy.

Przenosimy się tutaj do dystopijnej przyszłości do roku 2052. Świat pogrążony jest w chaosie – terroryści sieją spustoszenie, choroby i zanieczyszczenia zbierają śmiertelne żniwo, a przepaść między bogatymi a biednymi staje się coraz większa. Na światło dzienne wychodzi wielka konspiracja, a jej celem jest przejęcie pełnej kontroli nad światem. Gracz wciela się w agenta JC Dentona, członka organizacji antyterrorystycznej, który szybko ląduje w samym centrum tego chaosu. Rozgrywka jest tutaj jednak nieliniowa; niemal każdą sytuację można rozwiązać na kilka sposobów, w zależności od wybranego stylu gry.

Warto także zaznaczyć, że produkcja oferuje zaawansowany system rozwoju postaci, pozwalając nam inwestować w różne umiejętności, a także w ulepszenia ciała, czyli tak zwane augmentacje.

The Curse of Monkey Island

The Curse of Monkey Island to trzecia część kultowej serii przygodówek typu point-and-click od LucasArts, znanej z oryginalnego humoru, absurdalnych dialogów i niezwykle barwnego świata piratów. Gracz ponownie wciela się w niezdarnego, aczkolwiek upartego pirata Guybrusha Threepwooda, który tym razem przypadkowo nałożył klątwę na swoją narzeczoną Elaine, wręczając jej przeklęty pierścionek.

Jak się okazuje, biżuteria pochodzi bowiem ze skarbów złowrogiego LeChucka – nieumarłego pirata i zarazem odwiecznego wroga Guybrusha. Aby zdjąć klątwę, musimy wyruszyć w kolejną szaloną przygodę, która, według pewnej jasnowidzki, może zakończyć się naszą śmiercią.

Ponownie mamy do czynienia z klasyczną rozgrywką zgodną z gatunkiem, animowaną grafiką, pełną ścieżką dźwiękową z profesjonalnym dubbingiem, a także oprawą muzyczną. Gra oferuje dwa poziomy trudności: standardowy i Mega-Monkey – z większą liczbą zagadek dla fanów wyzwań.

Więcej tanich klasyków na następnej podstronie!