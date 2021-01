Star Wars: The High Republic. Zwiastun projektu trafił do sieci

Czym dokładnie jest Star Wars: The High Republic?

Mamy do czynienia z nową erą w uniwersum w Gwiezdnych Wojen. Powstaną książki, komiksy i seriale, których fabuła będzie toczyła się we wspomnianym okresie – The High Republic. Zostanie on podzielony na trzy fazy: Light of the Jedi, Quest of the Jedi i Trials of the Jedi. W skład grupy kreatywnej odpowiedzialnej za nową epokę wejdą pisarze i scenarzyści ze świata Star Wars.

Początek ery to okres od 300 do 82 lat przed okolicznościami mającymi miejsce w filmie Gwiezdne wojny: Część IV – Nowa nadzieja. Planowane książki i komiksy przybliżą wszystkim miłośnikom science-fiction kolejny etap w historii Star Wars.

Warto wspomnieć, że fabuła zapowiedzianego serialu The Acolyte, również rozgrywa się w nowych realiach. Widowisko ma zgodnie z zapowiedziami zawierać elementy charakterystyczne dla gatunku thriller. Za produkcję będzie odpowiedzialna Leslye Headland, która pracowała nad takimi filmami jak: Russian Doll, Wieczór panieński czy Heathers.

