Serial Disneya wygrał z The Last of Us. Szczyt popularności zdobyty

Serial Star Wars: Andor królem streamingu w USA. Gwiezdne Wojny zaskoczyły w rankingu Nielsena, wyprzedzając nawet The Last of Us.

Choć Andor na tle innych produkcji ze świata Gwiezdnych Wojen nie zawsze błyszczał, to w ostatnich tygodniach dał popis. Drugi sezon serialu miał premierę 13 maja i to właśnie jego finałowe odcinki wyniosły produkcję na szczyt zestawienia. W okresie między 12 a 18 maja zanotowano aż 931 milionów obejrzanych minut. To najlepszy wynik spośród wszystkich seriali streamingowych w USA w tym czasie.

Star Wars: Andor 2 królem

Oglądalność rosła z tygodnia na tydzień, a końcowa partia odcinków poprawiła wynik poprzednich aż o 101 milionów minut. To znaczący wzrost, który może świadczyć o bardzo dobrej opinii widzów i narastającym napięciu w finale sezonu. Disney+ zdecydowanie może być zadowolone z takiego odbioru. Andor trafił do mainstreamu i zgarnął tytuł najchętniej oglądanego serialu w USA w swoim tygodniu. Pokonał tym samym nawet hitowe The Last of Us od HBO.

Co ciekawe, sukces serialu pociągnął za sobą także większe zainteresowanie filmem Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie, który trafił na dziewiąte miejsce w rankingu filmów streamingowych z wynikiem 179 milionów obejrzanych minut. W tym samym zestawieniu królowali jednak inni. Na pierwszym miejscu znalazły się Babcie (848 mln minut), a tuż za nimi Mężobójstwo po amerykańsku oraz Rodzina od zaraz.

Warto dodać, że dane Nielsena obejmują tylko widzów korzystających z telewizorów i tylko na terenie USA. Nie uwzględniają oglądalności na smartfonach, tabletach ani komputerach, więc realna popularność Andora może być jeszcze większa.

Źródło: The Hollywood Reporter