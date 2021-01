Sony planuje stworzyć serwis VOD Bravia Core pod nowe telewizory

VOD Bravia Core to platforma Sony stworzona pod nowe telewizory.

Telewizory z serii Bravia XR 2021, które pojawią się na rynku, otrzymają dedykowaną im usługę VoD Bravia Core. Wspominanie odbiorniki wykorzystają funkcję Pure Stream, która umożliwi bezstratne przesyłanie obrazu, przy przepustowości sięgającej nawet 80 Mb/s.

W konfrontacji z planami Sony, konkurencja wypada blado. Przypominamy, ze Netflix ostatnimi czasy ograniczył bitrate, tłumacząc, iż nie przełoży się to na jakość obrazu. Niestety nie znalazło to zastosowania w każdym przypadku. Sony natomiast zapewnia, iż widzowie uświadczą jakości porównywalnej do płyt UHD Blu-ray.

Bravia Core będą kompatybilne z formatem HDR10. Co zaś się tyczy dźwięku to wykorzystana zostanie nowatorska technologia DTS Digital 5.1. W usłudze VOD znajdą się wyłącznie produkcje Sony Pictures. Nabywanie filmów będzie odbywało się za pośrednictwem kredytów, pozwalających na zdobycie dostępu do konkretnych pozycji.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.