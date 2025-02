Tak będzie wyglądał Skyrim na PS6? Niesamowita grafika

The Elder Scrolls V: Skyrim to gra, która pod różnymi postaciami jest z nami od ponad dekady. Czy tytuł doczeka się wersji na PlayStation 6? Tego nie wiemy, ale gdyby tak się stało, to przynajmniej wiadomo, jak mógłby wyglądać. Sprawdźcie, jak prezentuje się gra z zainstalowanymi 3500 modami na najmocniejszej karcie graficznej.

Oto Skyrim i ponad 3 tysiące modów graficznych

Co wyjdzie z połączenia gry The Elder Scrolls V: Skyrim i karty graficznej RTX 5090? Na pewno płynna rozgrywka, choć nie tylko. Zwłaszcza, gdy zabierzemy się za instalowanie modów. Tych jest od groma, a taki zapas mocy gwarantowany przez GPU zdecydowanie pozwoli nam zaszaleć. Właśnie w tym kierunku udał się pewien gracz, który do popularnego Skyrima zainstalował… chyba wszystko, co się dało i miało przy tym sens.

Oto kultowa gra z ponad 3500 modami na pokładzie. Modyfikacje pozwalają wycisnąć z silnika siódme poty, przy okazji podkręcając grafikę bardziej, niż kiedykolwiek mieliśmy okazję zobaczyć. Wszystko to śmiga na najmocniejszej karcie NVIDII z serii RTX 50. Wrażenie robi też rozdzielczość i płynność – ten nietypowy projekt działa w 8K przy 60 klatkach na sekundę.

Gameplay z tej wersji gry zobaczycie poniżej:

Jeżeli z jakiegoś powodu chcecie, aby wasza gra też tak wyglądała, to nic trudnego. Wystarczy skorzystać z pełnej listy modów zainstalowanych przez autora nagrania.

