Aktor nie chce już grać heteroseksulnego mężczyzny w serialu Skazany na śmierć

Wentworth Miller rezygnuje z grania w serialu Skazany na śmierć, bo nie chce grać heteroseksualnych bohaterów.

Chociaż istnieje szansa na wznowienie nowego sezonu serialu Skazany na śmierć, to na pewno nie pojawia się w nim już Wentworth Miller. Jego zdaniem historie heteronormatywnych postaci zostały już opowiedziane. Rozumie on, że wielu fanów może się czuć rozżalonych i jest mu z tego powodu przykro. Niemniej nie może być odpowiedzialny za to, że ktoś czuje się źle z myślą, że zakochał się w heteroseksualnym mężczyźnie granym przez geja. Amerykanin przyznaje również, że stał się celem homofobicznych ataków.

Głos w tej sprawie zabrały osoby z planu, które wsparły Millera. Dominic Purcell napisał:

Wspieram cię w pełni i rozumiem twoje powody. Cieszę się, że podjąłeś tę decyzję dla swojego zdrowia i dla prawdy.

Natomiast Sarah Wayne Callies dodała, że obsada serialu to przestrzeń queer friendly. Dodaje ona otuchy przyjaciołom oraz rodzinom ze społeczności LGBTQ+.

