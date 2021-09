Eksperymentalny horror Shadows of Kurgansk trafia na konsole

Gaijin Entertainment i Yadon Studio ogłaszają, że survival horror Shadows of Kurgansk, który był dostępny wcześniej wyłącznie na PC, wylądował właśnie na konsolach.

Eksperymentalny horror powstał w ramach projektu Gaijin Entertainment, który ma na celu wsparcie początkujących deweloperów. Tytuł, który na blaszakach miał premierę w 2016, trafił właśnie na PS4, PS5, Xbox One, Series X/S i Nintendo Switch. Konsolowa wersja jest zremasterowana – oferuje m.in. ulepszoną w porównaniu z wersją pecetową grafikę i zmodernizowany interfejs.

Produkcja to survival. A oto szczegóły dotyczące tego, co można tam robić:

Shadows of Kurgansk przenosi graczy do mrocznego i nieprzyjaznego miejsca zwanego Strefą, stawiając przed nimi wyzwanie wydostania się z nawiedzonego obszaru. Gracze muszą zbierać pożywienie, polować na zwierzęta, wytwarzać broń i ekwipunek. Mogą również budować schronienia oraz włamywać się do tajemniczych rządowych bunkrów. Na swojej drodze spotkają jednak dzikie bestie, zombie, mutanty i nielicznych ocalałych ludzi.