Revolver to anulowana gra BioWare. Zobacz, jak mogła wyglądać

BioWare ujawniło jeden ze swoich anulowanych projektów. Gra Revolver mogła być naprawdę ciekawym tworem, jednak została skasowana.

Branża gier wideo co roku podrzuca nam dziesiątki świeżych i świetnych produkcji. Często mają one bardzo wyboistą historię powstawania i niekiedy są owocem anulowania kilku innych projektów.

Często zdarza się, że gry wideo, które nigdy nie ujrzą światła dziennego zapowiadają się na prawdziwe hity już w fazie koncepcji i potrafią wzbudzić masę ekscytacji. Jednym z takich projektów był anulowany w 2008 roku Revolver od słynnego BioWare.

Jeden z deweloperów podzielił się nostalgicznym postem, w którym zawarł informacje o rzeczonej produkcji.

Rozpoczynając swoje życie jako kontynuacja Jade Empire, Revolver ewoluował i zmieniał kierunki wiele razy w ciągu procesu produkcji. Niedawno został ujawniony w książce BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development.

Fragment postu Matta Rhodes