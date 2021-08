Oto symulator sędziego piłkarskiego. Tworzy go studio, które wspiera Robert Lewandowski

Twórcy z Goat Gamez pokazali pierwszy trailer z ich nowego projektu. W Referee Simulator wcielimy się w rolę sędziego piłkarskiego i z perspektywy pierwszoosobowej ocenimy grę zawodników.

Jeśli ciekawi was sędziowanie na murawie, to być może zainteresujecie się Referee Simulator. Na stronie tytułu na Steamie czytamy:

Większość ludzi myśli, że praca sędziego piłkarskiego na boisku to łatwe zadanie. W naszej nowej produkcji możesz przekonać się, jak jest naprawdę. Bo to właśnie od sędziego zależy jak będzie wyglądać całe widowisko.

W tytule wcielimy się w postać arbitra i w pierwszej osobie ocenimy wszystkie aspekty meczu. Będziemy oglądać powtórki, oceniać spalone i faule i wręczać żółte i czerwone kartki. Gracz odczuje zmęczenie i stres bohatera w trakcie spotkania.

Nasze decyzje wpłyną na zachowanie zawodników na boisku. Jeśli zauważą, że czujemy się niepewnie i nie znamy się na fachu, będą nas ignorować i pozwolą sobie na więcej przewinień.

Twórcy planują też opcję rozwijania umiejętności arbitra w trybie kariery. Grę wyda oczywiście PlayWay, a tworzy ją Goat Gamez – studio, w którym udziały ma sam Robert Lewandowski.

Poniżej możecie obejrzeć pierwszy trailer. Niestety pod względem wizualnym tytuł nie zachwyca – wygląda raczej jak produkcja sprzed kilkunastu lat. Niemniej zainteresowani tematem na pewno dadzą grze szansę – chociażby dlatego, że na rynku nie ma obecnie żadnego poważnego symulatora sędziowania.

Data premiery Referee Simulator nie jest jeszcze znana. Na razie wydawca tradycyjnie zachęca do dodawania projektu do listy życzeń na Steamie, by sprawdzić, ilu graczy będzie zainteresowanych projektem.